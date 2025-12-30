খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলা একাডেমির শোক

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৩ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলা একাডেমির শোক
১৯৯২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধনকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ছবি: বাংলা একাডেমি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি। ৩০ ডিসেম্বর সকালে প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজে মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম এক শোকবাণী প্রকাশ করেন।

শোকবাণীতে লেখা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া আজ ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর অবিস্মরণীয় ও আপসহীন ভূমিকা জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া অবৈতনিক নারীশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তার, জনস্বাস্থ্যের মানোন্নয়নসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালের ২৬ এপ্রিল বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী বৈশাখী লোকউৎসব ও বইয়ের আড়ং উদ্বোধন করেন। ১৯৯২ সাল থেকে বিভিন্ন সময় সর্বমোট নয়বার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করেন। বই এবং বইমেলা ঘিরে তাঁর উৎসাহ এবং প্রণোদনা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জ্ঞাপন করছি গভীর সমবেদনা।

