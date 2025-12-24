ওসমান হাদির প্রতি শ্রদ্ধা
শব্দচারী আবৃত্তি অঙ্গনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন
আবৃত্তি সংগঠন শব্দচারী আবৃত্তি অঙ্গনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আবৃত্তি অনুষ্ঠান চট্টগ্রামের থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর কবিতা, প্রতিবাদী চেতনা ও শুদ্ধ উচ্চারণের নান্দনিক মেলবন্ধনে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে ভাবনামুখর ও স্মরণীয়। অনুষ্ঠানে কবি ও বিপ্লবী শহীদ সীমান্ত শরিফের (ওসমান হাদি) স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
আবৃত্তিশিল্পী রাশেদ মুহাম্মদের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহীত উল আলম। তিনি বলেন, ‘আবৃত্তি কেবল সুন্দর বাচনভঙ্গি বা শুদ্ধ উচ্চারণের কসরত নয়; আবৃত্তিকে সার্থক করতে হলে সর্বাগ্রে কবিতাকে হৃদয়াঙ্গম করতে হবে। কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব শিল্পী নিজের ভেতরে ধারণ করতে না পারলে তা শ্রোতার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়তে পারে না।’
ভাষার শুদ্ধতার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ‘ভাষার সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা রক্ষায় আবৃত্তিচর্চার কোনো বিকল্প নেই। সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবেই আমাদের বাচনে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির বিভ্রান্তি দেখা যায়। শুদ্ধ উচ্চারণ ও পরিমিত বোধের মাধ্যমে ভাষাকে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করতে হলে নতুন প্রজন্মকে নিয়মিত আবৃত্তি ও ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সালাম। শব্দচারী আবৃত্তি অঙ্গনের উপদেষ্টা কবি ও সম্পাদক মাঈন উদ্দিন জাহেদের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি শাওকী ইবনে সাফওয়ান।
অনুষ্ঠানের মূল পর্বে একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন রাশেদ মুহাম্মদ, শাওকী ইবনে সাফওয়ান, আরমানউজ্জামান, সাইমুম মুরতাজা, কামরুল হায়দার চৌধুরী, তানভীর সিকদার, গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, আবসার তানিম, নাহিম নুপুর, হৈমন্তী ধর, রাজিব কুমার বিশ্বাস, আসমা তাহসীন বুশরা, তাহিয়া বিনতে কবির, ইসলামুল হক তুষার, জিহাদ, নেজাম, আরাফাত, আতিক, শওকত, হামিদ, মাহী, নিঝুম, আনাস, সামিরুল, আইদান ও সামারা।
একক আবৃত্তির পাশাপাশি শব্দচারী আবৃত্তি অঙ্গনের সদস্যরা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি সংসদের শিল্পীদের প্রাণবন্ত বৃন্দ আবৃত্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। বক্তারা কবি সীমান্ত শরিফের বিপ্লবী চেতনাকে ধারণ করে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চা ও মানবিক মূল্যবোধে আলোকিত সমাজ নির্মাণে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
