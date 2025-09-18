আমার গ্রেফতারের খবর গুজব: সাংবাদিক মাসুদ কামাল
গতকাল বুধবার মধ্যরাত থেকে সাংবাদিক মাসুদ কামাল ও তার স্ত্রীর ফোনে একের পর এক কল আসে। সবাই জানতে চান, তিনি ঠিক আছেন কি না। কারণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে গুজব ছড়ায়, মধ্যরাতে মাসুদ কামালকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করেন সাংবাদিক মাসুদ কামাল।
তিনি লেখেন, আমার ঠিক থাকা না থাকার প্রশ্ন উঠছে কেন? কারণ, ফেসবুকের একটা গুজব। যেখানে বলা হয়েছে মধ্যরাতে নাকি আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে!
সাংবাদিক মাসুদ কামাল আরও উল্লেখ করেন, কথা বলার অপরাধে (?) সাংবাদিক পান্না কিংবা অধ্যাপক কার্জনকে তো এখনো জেলে থাকতে হচ্ছে। তারপরও এ ধরনের গুজব বা ঘটনাকে আমি পাত্তা দেই না।
তিনি লেখেন, অজনপ্রিয় সরকার যেমন যে কোনো সময়ই অজুহাত তৈরি করতে পারে, তেমনই কিছু লোক থাকবেই যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়ে ভিউ ব্যবসা করতে চাইবে।
পরিচিত ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশে মাসুদ কামাল দুঃখ প্রকাশ করে লেখেন, আমার কারণে অযথা আপনাদের সময় নষ্ট হলো, টেনশন করলেন। আপনারা দোয়া করবেন- শেষ পর্যন্ত আমি যেন আমার মতো করেই কথা বলে যেতে পারি।
