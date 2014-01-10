জরুরি সাংগঠনিক সভা ডেকেছে ছাত্রদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৯ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল/ফাইল ছবি

জরুরি সাংগঠনিক সভা ডেকেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদ।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটায় রাজধানীর নয়াপল্টনের ভাসানী ভবনে সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির কেন্দ্রীয় সংসদের সব পর্যায়ের নেতাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

