নরসিংদীতে সাংবাদিকের ওপর হামলা, সিইউজের নিন্দা
সংবাদ প্রকাশের জেরে নরসিংদীতে বেসরকারি চ্যানেল যমুনা টেলিভিশনের সাংবাদিক আইয়ুব খান সরকারের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন (সিইউজে)।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সিইউজে সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান। পাশাপাশ তারা সাংবাদিকদের ওপর প্রকাশ্য দিবালোকে হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে নরসিংদী সদর হাসপাতাল চত্বরে পেশাগত দায়িত্বপালনকালে হামলার হামলার শিকার হন যমুনা টেলিভিশনের নরসিংদী জেলার স্টাফ রিপোর্টার আইয়ুব খান সরকার। হামলাকারীদের এলোপাতাড়ি কিলঘুষিতে তার মাথা ফেটে গিয়ে চারটি সেলাই দিতে হয়েছে। হামলা ঠেকাতে গিয়ে মারধরের শিকার হন সময় টিভির স্টাফ রিপোর্টার আশিকুর রহমান।তিনিও আহত হন।
বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটার দিকে নরসিংদী সদর উপজেলার চরাঞ্চল আলোকবালী ইউনিয়নের মুরাদনগর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মো. ইদন মিয়া (৬০) নামের একজন নিহত হন। আহত হন আরও অন্তত পাঁচজন। এ ঘটনায় যমুনা টিভিতে সংবাদ প্রকাশ হয়।
নেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে এ ধরনের হামলার শিকার হওয়ার ঘটনা সভ্য সমাজে কল্পনাও করা যায় না। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হওয়া রাষ্ট্রের নাগরিকদের চরম নিরাপত্তাহীনতারই বহি:প্রকাশ। এ ধরনের ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিৎ। একই সঙ্গে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
এমডিআইএইচ/এমএএইচ/এমএস