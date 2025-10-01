চীন বিষয়ক সংবাদের জন্য গোল্ডেন সিল্ক রোড অ্যাওয়ার্ডস

চীন বিষয়ক সংবাদের জন্য গোল্ডেন সিল্ক রোড অ্যাওয়ার্ডস
বাংলাদেশি সাংবাদিকদের চীন নিয়ে প্রতিবেদনকে স্বীকৃতি ও পুরস্কৃত করতে দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে গোল্ডেন সিল্ক রোড অ্যাওয়ার্ডস। ১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও কনটেন্ট এই প্রতিযোগিতায় জমা দেওয়া যাবে।
আয়োজনে যৌথ আয়োজক হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ চায়না-আপন মিডিয়া ক্লাব, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি-ডিআরইউ, ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ডিক্যাব), ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম-ইআরএফ, বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিনে-জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশ-টিএমজিবি ও অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্স।
ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সহ-আয়োজক হিসেবে থাকছে চায়নিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ, ওভারসিজ চায়নিজ অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ এবং আপন ফ্রেন্ডশিপ এক্সচেঞ্জ সেন্টার।
এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে সিএমজি বাংলার ঢাকা অফিসে আয়োজকদের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এতে চায়না এন্টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট চিয়া লেইমিং, আপন ফ্রেন্ডশিপ এক্সচেঞ্জ সেন্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট চাং ছিংপিন, জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট হাসান হাফিজসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও সিএমজি বাংলার পরিচালক ইউ কুয়াং ইউয়ে আনন্দী ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।
পুরস্কারের মূল লক্ষ্য- চীন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ, বিস্তৃত ও গভীর প্রতিবেদন উৎসাহিত করা, বাংলাদেশের মানুষের মাঝে চীন সম্পর্কে ধারণা বাড়ানো এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা।
প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে—সাধারণ সংবাদ, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিবেদন, সংস্কৃতি ও খেলাধূলা বিষয়ক প্রতিবেদন, ভিজ্যুয়াল এবং মিডিয়া ইনোভেশন। প্রতিটি বিভাগে থাকবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার।
প্রথম পুরস্কার হিসেবে থাকছে নগদ এক লাখ টাকা ও সনদ, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে দুজনের প্রত্যেকে পাবেন নগদ ৫০ হাজার টাকা ও সনদ এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে তিনজনের প্রত্যেকে পাবেন নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদ।
সব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং কর্মরত সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান ও প্রযোজকরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। ব্যক্তি ও দলীয় উভয় এন্ট্রি গ্রহণযোগ্য। দলীয় এন্ট্রিতে সর্বোচ্চ ৫ জনের নাম উল্লেখ করতে হবে।
যৌথ আয়োজক হিসেবে থাকা সংস্থার সদস্যরা তাদের যার যার সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবেদন জমা দেবেন। সংগঠনের বাইরে থাকা সাংবাদিকরা সরাসরি secretariat@aponmc.com ইমেইলে জমা দিতে পারবেন।
প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন লিংকে।
এমআরএম