গণমাধ্যমের ওপর হামলার নিন্দা মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের

গণমাধ্যমের ওপর হামলার নিন্দা মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের
প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বাংলাদেশে সাংবাদিক, সম্পাদক ও সংবাদপত্রের কার্যালয়ের ওপর গতরাতের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন।
শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি বলেছে, এ ধরনের সহিংসতা ও ভয়ভীতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে সরাসরি আঘাত করে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সব গণমাধ্যমকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত এবং দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।
মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন জানায়, সাংবাদিকদের নির্ভয়ে কাজ করতে পারা উচিত এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আইনশৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও একটি তথ্যভিত্তিক সমাজের জন্য অপরিহার্য।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১২টার দিকে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ও পরে ডেইলি স্টার অফিসে হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় অফিসের ভেতর ও ছাদে আটকা পড়েন কয়েকজন সাংবাদিক। সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের সহযোগিতায় তারা বের হন।
