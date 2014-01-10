প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা ও নূরুল কবীরকে হেনস্তার নিন্দা
দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব)।
একই সঙ্গে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক নূরুল কবীরকে প্রকাশ্যে হেনস্তার ঘটনাকে সাংবাদিক সমাজের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছে সংগঠনটি।
শুক্রবার এক বিবৃতিতে ডিক্যাব বলেছে, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা কিংবা হেনস্তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার ও আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।
বিশেষ করে প্রবীণ সাংবাদিক ও সম্পাদক নূরুল কবীরকে প্রকাশ্যে হেনস্তার ঘটনাকে পেশাগত মর্যাদার ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে উল্লেখ করে ডিক্যাব বলেছে, এটি সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তোলে।
ডিক্যাব অবিলম্বে এসব ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ প্রত্যাশা করেছে সংগঠনটি।
এছাড়া ডিক্যাব তাদের সাবেক সভাপতি আনিস আলমগীরের গ্রেফতারের ঘটনায় গভীর নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আনিস আলমগীরের গ্রেফতার বিষয়ে সম্পাদক পরিষদ ও অন্যান্য সংগঠনের বিবৃতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।
অন্যদিকে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মর্মান্তিক মৃত্যুতে ডিক্যাব শনিবারের রাষ্ট্রীয় শোকের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে তিনি মারা যান।
জেপিআই/এমআরএম/এএসএম