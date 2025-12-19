  2. গণমাধ্যম

সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্থা

প্রকাশিত: ০৪:১৩ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্থা

প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে একদল ব্যক্তির হাতে হেনস্থার শিকার হয়েছেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীর।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিবাগত গভীর রাতে প্রথম আলো কার্যালয়ে আটকা পড়া সাংবাদিকদের সাহায্য করতে গেলে তার ওপর চড়াও হন কয়েকজন ব্যক্তি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তি তার দিকে তেড়ে আসছেন। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের তাকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে দেখা যায়।

এদিন রাতে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার ভবনে ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে সংবাদপত্রটির অনেক সাংবাদিক সেখানে আটকা পড়েন।

