জানুয়ারিতে সারাদেশের সাংবাদিকদের মহাসমাবেশ হবে: এ কে আজাদ

জানুয়ারিতে সারাদেশের সাংবাদিকদের মহাসমাবেশ হবে: এ কে আজাদ
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকায় হামলার ঘটনার বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সভাপতি এ কে আজাদ।
তিনি জানান, আগামী জানুয়ারির মাঝামাঝি সারাদেশে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে মহাসমাবেশ আয়োজন করা হবে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ‘মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।
এ কে আজাদ বলেন, আগামী জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সারাদেশের সব সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটি মহাসমাবেশ করবো। সেখান থেকেই পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এ হামলার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।
সম্পাদক পরিষদ ও নোয়াব যৌথভাবে এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সাংবাদিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সদস্যরা অংশ নিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।
সভা শেষে অংশগ্রহণকারীরা হোটেলের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।
এসময় বক্তারা বলেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষা এবং গণতন্ত্রের বিকাশ নিশ্চিত করতে সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবীসহ সব পেশাজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ এখন সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি।
