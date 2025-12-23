  2. গণমাধ্যম

উৎসব-আনন্দে শেষ হলো মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগের তৃতীয় আসর

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:১৬ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
উৎসব-আনন্দে শেষ হলো মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগের তৃতীয় আসর
ফাইনালে জয় তুলে নিয়ে শিরোপা জিতে নেয় বিআরপিএস রাইজিং স্টার

উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হলো মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগ ২০২৫ (সিজন–৩)। ডিজিটাল রিপোর্টার্স ফোরাম (ডিআরএফ)- এর আয়োজনে সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ডিজিটাল ডাইনামাস ও বিআরপিএস রাইজিং স্টারের মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচের মাধ্যমে পর্দা নামে এবারের আসরের।

ফাইনালে জয় তুলে নিয়ে শিরোপা জিতে নেয় বিআরপিএস রাইজিং স্টার।

দিন-রাত সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের মানসিক সতেজতা, সৌহার্দ্য ও দলগত বন্ধন গড়ে তুলতেই চার দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। দুই বছর আগে যাত্রা শুরু করা এই ক্রিকেট লিগে এবার অংশ নেয় মোট ৮টি দল। দুই গ্রুপে বিভক্ত দলগুলো রাউন্ড টেবিল পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ চার দল নিয়ে সেমিফাইনাল খেলে। সেখান থেকেই নির্ধারিত হয় ফাইনালের দুই দল। এবারের সব ম্যাচই অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।

ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও ঢাকা মহানগর উত্তর আহ্বায়ক আমিনুল হক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির, বাংলাদেশ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহিমুল ইসলাম শোভন, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. সরওয়ার, রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি গণেস চন্দ্র রায় সাহস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান, সংগীতশিল্পী শামীম হাসান ও রুমানা ইসলামসহ আরও অনেক আমন্ত্রিত অতিথি ও স্পন্সর প্রতিনিধিরা।



এবারের আসরের আট দলের নেতৃত্বে ছিলেন মেহেদী হাসান রনির মেঘনা ভিক্টোরিয়ান, শুভ খানের পদ্মা ফাইটার্স, আনোয়ার হোসেনের এএস ওরিয়রস, অমৃত মলঙ্গীর কনটেন্ট কিংস, মারুফ সরকারের ডিজিটাল ডাইনামাস, আফতাব শুভর ভিক্টোরি ফাইটার্স, তরুণ বেগীর রয়েল ভিক্টোরিয়ানস এবং সাফিন মোল্লার বিআরপিএস রাইজিং স্টার।

এবারের আসরকে আরও প্রাণবন্ত করতে প্রকাশ করা হয় একটি থিম সং। ‘চলো মাঠে নামি’ শিরোনামের এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী শামীম হাসান ও রুমানা ইসলাম। গানটির কথা লিখেছেন সাংবাদিক লিমন আহমেদ। সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শামীম হাসান। ভিডিও সম্পাদনায় ছিলেন এ আর জনি ও তানভির ইফাজ, গ্রাফিক্স ডিজাইন করেছেন সোহেল আহমেদ এবং ভিডিও পরিচালনা করেছেন মাসুম জয়। ডিআরএফের প্রযোজনায় থিম সংটি নির্মিত হয়েছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টটি কেবল একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতাই নয়, বরং সাংবাদিকদের মিলনমেলা ও পেশাগত ক্লান্তির মাঝে নতুন উদ্দীপনার এক অনন্য আয়োজন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।