পত্রিকা অফিসে হামলা-সাংবাদিক হেনস্তার প্রতিবাদে ডিআরইউর মানববন্ধন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি চত্বরে সাংবাদিকদের মানববন্ধন, ছবি: জাগো নিউজ

দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে হামলা, দ্য নিউএজ সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক নূরুল কবীরকে প্রকাশ্যে হেনস্তা, এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা সোলায়মান হোসাইনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে ডিআরইউ।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় ডিআরইউর নেতৃবৃন্দসহ সাংবাদিকরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে সভাপতির বক্তব্যে আবু সালেহ আকন বলেন, ডিআরইউর সাধারণ সম্পাদক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এসব মামলার মাধ্যমে সাংবাদিক সংগঠনকে হয়রানি করার অপচেষ্টা চলছে। দেশে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর ধারাবাহিক হামলা, হয়রানি ও মিথ্যা মামলা গণতন্ত্র এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য মারাত্মক হুমকি।

তিনি আরও বলেন, দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে হামলা এবং দ্য নিউএজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে প্রকাশ্যে হেনস্তার ঘটনা স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর সরাসরি আঘাত। অতীতেও সাংবাদিকদের ওপর ভয়াবহ হামলা হয়েছে, কিন্তু বিচার না হওয়ায় আজ আবারও এমন দুঃসাহস দেখাচ্ছে দুর্বৃত্তরা।

ডিআরইউ সভাপতি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, নূরুল কবীরকে হেনস্তাকারী এবং প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার অফিসে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, ডিআরইউ সব সময় তার সদস্যদের পাশে আছে এবং থাকবে।

তিনি প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে হামলাকে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের পরিপন্থি উল্লেখ করে বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। চাইলেই গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা যায় না।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক খুরশিদ আলম বলেন, দেশে গণমাধ্যমে হামলা নতুন নয়। অতীতেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আমরা তখনও সাংবাদিকদের অধিকারের পক্ষে রাস্তায় ছিলাম, এখনো আছি। তিনি দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

মানবন্ধনে বক্তব্য দেন ডিআরইউর সাবেক সভাপতি শফিকুল করিম, দৈনিক প্রথম আলোর অনলাইন এডিটর শওকত হোসেন মাসুম, ডিআরইউর সহ-সভাপতি মেহ্দী আজাদ মাসুম, সাংগঠনিক সম্পাদক এম এম জসিম, দপ্তর সম্পাদক রাশিম মোল্লা, নারী বিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস পান্না, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. মনোয়ার হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য মাহফুজ সাদি, মো: মাজাহারুল ইসলাম, ডিআরইউর সাবেক সহ-সভাপতি গাযী আনোয়ার, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাদিয়া শারমিন, সাবেক নারী বিষয়ক সম্পাদক রোজিনা রোজী, সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য কুদরত-ই খোদা, স্থায়ী সদস্য শেখ আরীফ, নাজনীন আক্তার, শেখ আব্দুল্লাহ, মতলু মল্লিক, কামরুজ্জামান খান, আহমেদ আতিক, দীপন নন্দী, ডিএম আমিরুল ইসলাম অমর প্রমুখ।

এছাড়া ডিআরইউর যুগ্ম সম্পাদক মো: জাফর ইকবাল, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহমুদ সোহেল, আপ্যায়ন সম্পাদক আমিনুল হক ভূঁইয়া, কল্যাণ সম্পাদক রফিক মৃধা, কার্যনির্বাহী সদস্য সুমন চৌধুরীসহ ডিআরইউর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

