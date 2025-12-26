  2. গণমাধ্যম

ডিআরইউতে কর্মশালা

‘এআই সাংবাদিকের বিকল্প নয়, শক্তি বাড়ানোর হাতিয়ার’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৬ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
‘এআই সাংবাদিকের বিকল্প নয়, শক্তি বাড়ানোর হাতিয়ার’
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিরা/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি’র (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে দুই দিনের একটি কর্মশালা শুরু হয়েছে। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে ডিআরইউ’র শফিকুল কবির মিলনায়তনে এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গেমপ্লিফ্লাই’র পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ‘এআই পাওয়ার্ড জার্নালিজম’ শীর্ষক এই কর্মশালায় অংশ নিচ্ছেন ডিআরইউর ৬০ জন সদস্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিআরইউর সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল বলেন, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংবাদিকদের প্রস্তুত করতেই এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন। কোন কনটেন্ট এআই দ্বারা তৈরি আর কোনটি নয়—তা যাচাই করার সক্ষমতা এখন সাংবাদিকদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে দেওয়া স্বাগত বক্তব্যে গেমপ্লিফ্লাই এক্সওয়াইজেডের গেমপ্লিফাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মশিউর রহমান বলেন, আজ আপনারা এমন এক সময় সাংবাদিকতা করছেন, যখন খবরের গতি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে দ্রুত। কিন্তু একই সঙ্গে ভুল তথ্যের বিস্তারও আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভয়ঙ্কর। এ বাস্তবতায় এআই আপনাদের জন্য একদিকে বিশাল সুযোগ, আবার অন্যদিকে বড় ঝুঁকি।

তিনি বলেন, একটি বিষয় আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, এআই কখনোই সাংবাদিকদের বিকল্প নয়, এটি সাংবাদিকের শক্তি বাড়ানোর একটি টুল মাত্র। এআই আমাদের ট্রেন্ড দেখাতে পারে, ডেটার ভেতরে লুকিয়ে থাকা স্টোরির সম্ভাবনা ধরতে পারে, এমনকি এমন প্যাটার্ন দেখাতে পারে যা আপনাদের চোখ এড়িয়ে যাবে। কিন্তু মাঠের বাস্তবতা বোঝা, মানুষের আবেগ পড়া এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া—এই দায়িত্ব সবসময় সাংবাদিকের।

মশিউর রহমান আরও বলেন, সাংবাদিকতায় নানা কারণেই আজ ইথিক্স (নৈতিকতা), ভেরিফিকেশন এবং ডিজিটাল সেফটি—এই তিনটি বিষয় সাংবাদিকতার মূল স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। আমরা চাই বাংলাদেশের সাংবাদিকরা শুধু দেশ পরিসরে সীমাবদ্ধ না থাকুক বরং বিশ্বমানের ডিজিটাল সাংবাদিকতার অংশ হয়ে উঠুক। ডিআরইউ দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকদের পেশাগত মান, ঐক্য ও মর্যাদা রক্ষা করে আসছে। গেমপ্লিফাই সেই যাত্রার একটি প্রযুক্তিগত ও চিন্তাগত অংশীদার হতে চায়।

‘এআই সাংবাদিকের বিকল্প নয়, শক্তি বাড়ানোর হাতিয়ার’কর্মশালায় অংশ নেন ডিআরইউর ৬০ জন সদস্য/ছবি: সংগৃহীত

গেমপ্লিফাইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহফুজুর রহমান বলেন, তথ্যের যুগ পেরিয়ে বিশ্ব এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করেছে। খুব শিগগিরই এমন সময় আসতে পারে, যখন এআই মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে—যাকে বলা হয় ‘সিঙ্গুলারিটি’। এই পরিবর্তন সাংবাদিকতার জন্য যেমন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে, তেমনি নিয়ে আসছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি।

তিনি বলেন, এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় সাংবাদিকদের পাশে থাকতে চায় গেমপ্লিফ্লাই। এই কর্মশালা সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা ও ক্যারিয়ারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

ডিআরইউর তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহমুদ সোহেল বলেন, সাংবাদিকদের সব সময়ই তথ্য ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকতে হবে। এআই সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার মূলধারায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি জানান, বছরজুড়ে ডিআরইউ সদস্যদের জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

কর্মশালার সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন ডিআরইউ সদস্য মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন সোহেল।

প্রথম দিনের সেশনে প্রশিক্ষণ দেন ঢাকা পোস্টের হেড অব নিউ ইনিশিয়েটিভ আরিফুল ইসলাম আরমান ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস-এর গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মালিহা তাবাসসুম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিআরইউ’র সহ-সভাপতি মেহ্দী আজাদ মাসুম, যুগ্ম সম্পাদক মো. জাফর ইকবাল, সাংগঠনিক সম্পাদক এম এম জসিম, দপ্তর সম্পাদক রাশিম মোল্লা, আপ্যায়ন সম্পাদক আমিনুল হক ভূঁইয়া, কার্যনির্বাহী সদস্য আল-আমিন আজাদ, সুমন চৌধুরী ও মো. মাজাহারুল ইসলাম।

কর্মশালার দিতীয়দিন‌ও এআইয়ের বিভিন্ন টুলস নিয়ে প্রশিক্ষণ নেবেন ডিআরইউ সদস্যরা।

টিটি/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।