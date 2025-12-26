  2. গণমাধ্যম

নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মতিন, সম্পাদক ইমন

প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম বাংলাদেশের সভাপতি মতিন আব্দুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক হাসান ইমন/ছবি: সংগৃহীত

আগামী দুই বছরের (২০২৬-২৭) জন্য নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম বাংলাদেশের (ইউডিজেএফবি) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি মতিন আব্দুল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের নিজস্ব প্রতিবেদক হাসান ইমন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাজধানীর বাংলামোটরের একটি রেস্তোরাঁয় দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অমিতোষ পাল। অন্য কমিশনাররা হলেন নয়াদিগন্তের সিনিয়র রিপোর্টার খালিদ সাইফুল্লাহ ও ডেইলি অবজারভারের সিনিয়র রিপোর্টার মিজানুর রহমান।

নবনির্বাচিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—সহ-সভাপতি দেশ রুপান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার ফয়সাল খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এটিএন বাংলার নিজস্ব প্রতিবেদক ইয়াছিন রানা, অর্থ সম্পাদক ডেইলি সানের সিনিয়র রিপোর্টার রাশেদুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক বিজনেস স্ট্যান্ডের নিজস্ব প্রতিবেদক জাহিদুল ইসলাম, প্রচারণা ও প্রকাশনা সম্পাদক আরটিভির স্টাফ রিপোর্টার মো. বিল্লাল হোসেন (সাগর), দপ্তর সম্পাদক সমকালের নিজস্ব প্রতিবেদক লতিফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক প্রতিদিনের বাংলাদেশের নিজস্ব প্রতিবেদক রাহাত হুসাইন, আপ্যায়ন ও কল্যাণ সম্পাদক চ্যানেল টুয়েন্টিফোরের নিজস্ব প্রতিবেদক দেলাওয়ার হোসাইন দোলন।

কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন —আমার দেশের সিনিয়র রিপোর্টার মাহমুদা ডলি, যমুনা টিভির নিজস্ব প্রতিবেদক মঈনুল ইসলাম (রাজীব), দেশ টিভির নিজস্ব প্রতিবেদক নিয়াজ মোর্শেদ ও নয়াদিগন্তের নিজস্ব প্রতিবেদক আব্দুল কাইয়ুম।

