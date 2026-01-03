খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকবইয়ে অ্যাটকোর সই

খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকবইয়ে অ্যাটকোর সই
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে দলটির গুলশান কার্যালয়ে খোলা শোকবইয়ে সই করেছেন বেসরকারি টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো) নেতারা।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে গিয়ে শোকবইয়ে সই করে অ্যাটকোর একটি প্রতিনিধিদল।
অ্যাটকোর সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে অ্যাটকো পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই অ্যাটকোর পক্ষ থেকে শোকবইয়ে সই করা হয়েছে। এসময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে অ্যাটকোর প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎও হয়।
