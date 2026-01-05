খালেদা জিয়ার সমাধিতে সাধারণ সাংবাদিক সমাজের শ্রদ্ধা

খালেদা জিয়ার সমাধিতে সাধারণ সাংবাদিক সমাজের শ্রদ্ধা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সমাধিতে সাধারণ সাংবাদিক সমাজের ব্যানারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানান।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য মো. রাজু আহমেদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য ও এশিয়া বাণীর বিশেষ প্রতিনিধি মো. মেহেদী হাসান, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য ও ওয়ার্ল্ড নিউজের সম্পাদক সাগর চৌধুরী, দৈনিক প্রলয়ের প্রধান সম্পাদক মো. মির্জা সোবেদ আলী রাজা, সাংবাদিক সানজাদুল ইসলাম সাফা, আরমান হোসেন মুকুল, হৃদয় প্রমুখ।
শ্রদ্ধা নিবেদনকালে উপস্থিত সাংবাদিকরা নীরবতা পালন করে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন, সংগ্রাম ও অবদানের কথা স্মরণ করেন।
এসময় সাধারণ সাংবাদিক সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা দেশ, গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
