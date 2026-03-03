প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হওয়ায় জুলফিকারকে ডিআরইউয়ের অভিনন্দন

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হওয়ায় জুলফিকারকে ডিআরইউয়ের অভিনন্দন
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপ-প্রেস সচিব নিযুক্ত হওয়ায় মোস্তফা জুলফিকার হাসানকে (হাসান শিপলু) অভিনন্দন জানিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।
সোমবার (৩ মার্চ) এক বিবৃতিতে ডিআরইউ কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে সংগঠনের সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল তাকে অভিনন্দন জানান। মোস্তফা জুলফিকার হাসান ডিআরইউয়ের সিনিয়র সদস্য।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং পেশাদার সাংবাদিক। তার এই নতুন ও দায়িত্বশীল নিয়োগ সাংবাদিক সমাজের জন্য অত্যন্ত গর্বের। আমরা বিশ্বাস করি, তার দীর্ঘ পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সচিব হিসেবে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে।
ডিআরইউ নেতারা তার উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। একই সঙ্গে তারা আশা প্রকাশ করেন, তিনি তার নতুন কর্মক্ষেত্রেও সাংবাদিক সমাজের স্বার্থ ও পেশাগত উন্নয়নে সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখবেন।
এর আগে ডিআরইউয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক সালেহ শিবলী প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব নিযুক্ত হয়েছেন।
