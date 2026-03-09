ঈদে গণমাধ্যমে ৫ দিন ছুটি দাবি বিএসআরএফের
আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সংবাদপত্রে (গণমাধ্যমে) ৫ দিন ছুটি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ)।
রোববার (৮ মার্চ) বিএসআরএফের সভাপতি মাসউদুল হক ও সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল্লাহ বাদল এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এবার ঈদে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দীর্ঘ ছুটি পাচ্ছেন। ঈদুল ফিতরে আগামী ১৭ মার্চ থেকে টানা ৭ দিন ছুটি থাকবে। অর্থাৎ, ছুটি শেষ হবে ২৩ মার্চ। কিন্তু ঈদে সংবাদপত্রে মাত্র ৩ দিনের ছুটি দেওয়া হয়, যা বৈষম্যমূলক।
তারা বলেন, এই সময়ে (ঈদের ছুটিতে) কোনো হকারও পত্রিকা বিক্রি করবেন না। তাই আসন্ন ঈদুল ফিতরে সংবাদপত্র ৫ দিন বন্ধ রাখার জন্য নোয়াবের কাছে দাবি জানান তারা।
আরএমএম/এমকেআর