অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্সের ইফতার অনুষ্ঠিত
দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর অনলাইন ও ডিজিটাল প্লাটফর্মের প্রধানদের সংগঠন ‘অনলাইন এডিটরস অ্যালায়েন্স’র ইফতার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) রাজধানীর গুলশানে একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি দৈনিক যুগান্তরের মো. হাসান শরীফের সভাপতিত্বে ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপ-প্রেস সচিব মো. সুজাউদ্দৌল্লা (সুজন মাহমুদ)।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি নাগরিক প্রতিদিনের লুৎফর রহমান হিমেল, জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের কে এম জিয়াউল হক এবং আরটিভির এম এ এইচ এম কবির আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক কালবেলার মিজানুর রহমান সোহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডিবিসি নিউজের কামরুল ইসলাম রুবেল, আগামীর সময়ের আনিসুর রহমান বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক এশিয়া পোস্টের পলাশ মাহমুদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাবের এস এ রহমান গালিব, অর্থ সম্পাদক স্টার নিউজের মঈন বকুল ও অফিস সম্পাদক দীপ্ত টিভির মাসউদ বিন আব্দুর রাজ্জাক।
এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের শিয়াবুর রহমান শিহাব, আমার দেশের রওশন প্রধান ও বার্তা২৪ ডটকমের মানসুরা চামেলী।
সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় এবং সদস্যদের বিভিন্ন পরামর্শ নেওয়া হয়। সংগঠনের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে বিশেষ দিকনির্দেশনা দেন সভাপতি হাসান শরীফ।
অনুষ্ঠানে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- দৈনিক যুগান্তরের মোহাম্মদ আতাউর রহমান, একুশে টিভির মো. রিয়াজ উদ্দীন, চ্যানেল২৪ এর মাজহার খন্দকার, এখন টেলিভিশনের আনিসুর সুমন, দৈনিক বাংলাদেশের খবরের হাসনাত কাদীর ইসলাম, দেশ টেলিভিশনের মো. মনিরুজ্জামান, প্রতিদিনের বাংলাদেশের এস এম আমানূর রহমান, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের শিয়াবুর রহমান শিহাব, চ্যানেল আইয়ের মীর আত্তাকী মাসরুরুজ্জামান, সময় টিভির সায়েদুল মাহমুদ, বাংলানিউজ২৪.কমের মৌসুমী সুলতানা, বৈশাখী টিভির এইচ এম নাহিয়ান, জিটিভির মাহমুদ সোহেল, ডেইলি সানের মওদূদ সুজন, যুগান্তরের অমিত হাসান রবিন, এনপিবির আকরাম হোসেন, গ্লোবাল টিভির ইমরান হক, মানবকণ্ঠের ফরহাদ হোসেন, নয়াদিগন্তের মোস্তাফিজুর রহমান, আরটিভির আবু আজাদ, বাংলানিউজ২৪ এর যাকারিয়া ইবনে ইউসুফ, দেশটিভির মনিরুজ্জামান মনি, মানবকণ্ঠের তানভীর হাসান, ইত্তেফাকের রিজুয়ানা রিন্তি এবং ডেইলি স্টারের আজাদ বেগ।
সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংগঠনকে আরও গতিশীল করার আহ্বান জানান।
কেএএ/