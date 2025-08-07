রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের ১১তলা থেকে পরে একজনের মৃত্যু
রাজধানীর মতিঝিলে ফকিরাপুল জমিদার বাড়ির গেইট কাঁচাবাজার এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের ১১তলা থেকে নিচে পড়ে মোহাম্মদ সাকিব (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের মামা ইজাজুল হক জানান, আমার ভাগিনা গ্রামে থেকে আমার এখানে বেড়াতে আসে। আমি পেশায় নির্মাণশ্রমিক। বিকালের দিকে ফকিরাপুল কাঁচা বাজার জমিদার বাড়ির গেট এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ২২ তলা ভবনের ১১তলায় আমার ভাগিনা কাজ দেখতে গেলে অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হয় সে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, নিহত সাকিব চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় বাগবাড়ি এলাকার মো. ইয়াদুলের সন্তান। নিহতরা তিন ভাইবোন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এএমএ