সমঝোতা স্মারক সই, বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকবে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন

সমঝোতা স্মারক সই, বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকবে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন
অগ্নিদুর্ঘটনায় দ্রুত ও কার্যকর সাড়া নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।
এ সমঝোতার আওতায় দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেপিআই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এর আশপাশের এলাকায় অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরে একটি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনের ন্যায় সার্বক্ষণিক জনবল ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি-পাম্প মোতায়েন থাকবে।
সেখানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের মোট ১৩ জন সদস্য প্রয়োজনীয় গাড়ি-পাম্প ও আধুনিক সাজ-সরঞ্জামসহ দায়িত্ব পালন করবেন।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠান হয়।
সমঝোতা স্মারকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পক্ষে ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক ছালেহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে যুগ্ম পরিচালক (এইচআরডি-১) রিয়াদ ফারজান্দ সই করেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নিয়ামুল কবির, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ফারুক হাওলাদার ও পরিচালক (এইচআরডি-১) জবদুল ইসলামসহ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) মামুনুর রশিদ, সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
সংশ্লিষ্টরা জানান, এ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে এবং যেকোনো দুর্ঘটনায় দ্রুততম সময়ে উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
টিটি/এমকেআর/এএসএম