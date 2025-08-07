অক্টোবর পর্যন্ত নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হবে: ইসি সানাউল্লাহ
আগামী অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর হবে তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তারা সবাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল সানাউল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ১৮ থেকে ২০ লাখ নতুন ভোটার যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি আরপিও সংশোধনের ফলে, যা উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেছে। আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে যাদের বয়স ১৮ বছর হবে, তারা আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।
