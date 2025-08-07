ফ্লাইট রেস্ট্রিকশন জোনে ৫২৫ উঁচু ভবন, চিঠি দিলেও ভাঙেনি রাজউক
ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরের আশপাশে ফ্লাইট রেস্ট্রিকশন জোনে অবৈধভাবে অন্তত ৫২৫টি উঁচু ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত ১০ বছরে গড়ে উঠেছে এসব ভবন। এসব ভবন ভাঙতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (রাজউক) বার বার চিঠি দিলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর কুর্মিটোলায় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক।
তিনি বলেন, ভবন ভাঙার কোনো অনুমতি সিভিল এভিয়েশনের যেহেতু নেই, তাই আমরা এ বিষয়ে বার বার রাজউককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। এখন ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব রাজউকের।
সংবাদ সম্মেলনে গত ২১ জুলাই উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের প্রসঙ্গ আসে। বিমানবন্দরের আশপাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয় কি না, তা বেবিচক চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চান সাংবাদিকরা।
জবাবে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, মাইলস্টোন স্কুলের আশপাশে কোনো অবৈধ উঁচু ভবন নেই। সেখানে ১৫০ ফুট পর্যন্ত ভবন নির্মাণের অনুমোদন আছে এবং বাস্তবে সর্বোচ্চ ১৩৫ ফুট উঁচু ভবন রয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, উদ্বোধনের তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে কাজ পুরোদমে এগোচ্ছে এবং জাপানি কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে টার্মিনালের অপারেশন-বিষয়ক আলোচনা চলছে। উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হলে চুক্তি সই হবে।
