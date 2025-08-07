যাত্রী অসুস্থ, লন্ডনগামী বিমানের ফ্লাইট নামলো ইস্তাম্বুলে
অসুস্থ যাত্রীর জীবনরক্ষায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লন্ডনগামী ফ্লাইট ইস্তাম্বুলে জরুরি অবতরণ করে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিমান বাংলাদেশ।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অসুস্থ যাত্রীর জীবনরক্ষায় সিলেট থেকে লন্ডনগামী ফ্লাইট বিজি ২০১ মেডিকেল ইমার্জেন্সি ঘোষণা করে ডাইভার্ট করে ইস্তাম্বুলে জরুরি অবতরণ করানো হয়।
এতে আরও বলা হয়, শাহ শামসুন নেহার রহমান নামে একজন যাত্রী ওই ফ্লাইটে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তার অবস্থা বিবেচনা করে ফ্লাইটের পাইলট-ইন-কমান্ড মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন। এরপর ফ্লাইটটি দ্রুত লন্ডনের পরিবর্তে ইস্তাম্বুলে জরুরি অবতরণ করা হয়।
এ সময় অসুস্থ যাত্রী এবং তার সঙ্গে থাকা অপর দুইজন যাত্রী ফ্লাইট থেকে নেমে যান বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
এনএইচআর/জেআইএম