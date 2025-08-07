মাথায় গাছের ডাল পড়ে পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু

মাথায় গাছের ডাল পড়ে পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু
চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলায় গাছের শুকনো ডাল মাথায় পড়ে উত্তম দাস (৪২) নামের এক পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব গোমদণ্ডী কৈবর্ত্যপাড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তম দাস ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন।
স্থানীয়রা জানান, উত্তম দুপুরে গোসল করার জন্য বাড়ির পাশের ছন্দারিয়া খালে গিয়েছিলেন। এসময় খাল পাড়ের একটি বড় শুকনো আম গাছের ডাল বাতাসে তার মাথায় পড়ে। এতে উত্তম গুরুতর আহত হন তিনি। পরে উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রাজর্ষি নাগ বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে স্থানীয় লোকজন উত্তম নামের এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে।
কেএইচকে/জেআইএম