বিশ বছরের সাজা এড়াতে ৩০ বছর ধরে পলাতক আসামি জসিম গ্রেফতার

বিশ বছরের সাজা এড়াতে ৩০ বছর ধরে পলাতক আসামি জসিম গ্রেফতার
নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানার ডাকাতি মামলার ২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি জসিম উদ্দিন ওরফে জসিমকে (৫৩) রাজধানীর তেজগাঁও থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-২।
র্যাব জানায়, গ্রেফতার আসামি দীর্ঘ ৩০ বছর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) র্যাব-২ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) খান আসিফ তপু এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গ্রেফতার আসামি জসিম উদ্দিন ওরফে জসিম ডাকাতি মামলার আসামি। তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত শেষে আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। পরে আসামির অনুপস্থিতিতে মামলার বিচারকাজ শেষে আদালত আসামি জসিম উদ্দিন ওরফে জসিমকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদানপূর্বক গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যু করেন।
তিনি বলেন, এ বিষয়ে আসামিকে গ্রেফতারের লক্ষ্যে র্যাব গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ায়। এরই ধারাবাহিকতায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-২ এর একটি আভিযানিক দল আজ তেজগাঁও থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামিকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
কেআর/এএমএ