সাংবাদিক হত্যায় জড়িতদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিতের আহ্বান বৈছাআ’র

সাংবাদিক হত্যায় জড়িতদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিতের আহ্বান বৈছাআ’র
গাজীপুরে এক সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত ও আরেক সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন (বৈছাআ)।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গাজীপুর জেলায় এক বিএনপি নেতার চাঁদাবাজি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করায় এক সাংবাদিককে বিএনপি কর্মীরা মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে, একইদিনে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ওই এলাকার আরেক সাংবাদিককে কুপিয়ে জবাই করে হত্যার খবর পাওয়া গেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এই নৃশংস ও ন্যাক্কারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এ ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। এক যৌথ বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সভাপতি রিফাত রশিদ ও সাধারণ সম্পাদক হাসান ইনাম এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।
এতে আরও বলা হয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মুক্ত সাংবাদিকতা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক স্তম্ভ। সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতা গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য বিপজ্জনক সংকেত। মনে রাখতে হবে, ২৪-এর জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের যে পরিণতি, নানা চাপের মধ্যেও তা এগিয়ে নিতে পেরেছেন এই সাহসী সাংবাদিকরাই। ফলে সাংবাদিকদের ওপর এমন বর্বর হামলা কেবল ব্যক্তি নয়, বরং মুক্ত সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। জুলাই অভ্যুত্থানোত্তর আওয়ামী কায়দায় সংঘটিত এসব ঘটনার দায় অবশ্যই অন্তর্বর্তী সরকার এড়াতে পারে না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন অন্তর্বর্তী সরকারকে সরকারকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দুই ঘটনার প্রথম ঘটনায় বিএনপি-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া এর আগেও বিএনপি ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় চাঁদাবাজি ও সহিংসতায় জড়িত থাকার নানা অভিযোগ উঠেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সহযোগী এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ আমলের নির্যাতিত একটি দল কর্তৃক এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিন্দনীয়, যা জুলাই আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি।
এছাড়া জুলাই আকাঙ্ক্ষার নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং নিজেদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা স্পষ্ট করতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
