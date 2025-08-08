আরও প্রশস্ত করে পুনর্নির্মাণ করা হবে অক্সিজেন সেতু
আরও প্রশস্ত করে চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকায় শীতল ঝরনাখালের ওপর ভেঙে পড়া সেতুটি পুনর্নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে সেতুটি ধসে পড়ার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি সেতুটি পুনর্নির্মাণের ঘোষণা দেন।
পরিদর্শনকালে মেয়র বলেন, এই সেতুটি প্রায় ৫০ বছর পুরোনো। আমরা বর্ষার পর এই প্রকল্পের কাজ শুরুর পরিকল্পনা করেছিলাম। প্রকল্পটির ব্যয় হতে পারে আট থেকে নয় কোটি টাকা। বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কাজ শুরু করবো।
তিনি আরও বলেন, এটি এক বছরের মধ্যে নির্মাণ করা হবে। পুরোনো সেতুতে ২০ ফুটের পরিবর্তে ৬০ ফুট প্রশস্ত একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে ভারী যানবাহনের চাপেও সেটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
এসময় মেয়র জনগণকে সাময়িক ভোগান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমরা ট্রাফিক বিভাগকে অনুরোধ করেছি ভারী যান চলাচলের জন্য বিকল্প রুট নির্ধারণ করতে। ডিসি ট্রাফিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এরই মধ্যেই নাসিরাবাদ হয়ে একটি বিকল্প সড়ক প্রস্তুত করেছেন, যেখানে ভারী যানবাহনগুলো চলবে। অক্সিজেন এলাকা দিয়ে শুধু হালকা যান চলাচল করবে।
পরিদর্শনকালে মেয়রের সঙ্গে ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী রিফাতুল করিমসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
