জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে দুর্নীতি, দুদকের অভিযান

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে দুর্নীতি, দুদকের অভিযান
রাজধানীর মিরপুরে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুদক প্রধান কার্যালয়ের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সদসের (ভূমি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা) কাছ থেকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, মিরপুর-৩ এলাকায় প্রস্তাবিত একটি আবাসিক প্রকল্পে ২০২৩ সালের একটি পুরাতন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় এ নিয়ে এরই মধ্যে মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এবং কমিটিকে যথাযথ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া অভিযানকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথিপত্রও সংগ্রহ করেছে দুদক টিম। এসব রেকর্ড বিশ্লেষণ করে কমিশনে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
দুদকের জনসংযোগ দপ্তর জানায়, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থ সংরক্ষণে কমিশনের তৎপরতা আরও জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়।
এসএম/বিএ/জিকেএস