লালবাগে বন্ধুর বাসার ছাদ থেকে পড়ে কলেজছাত্রের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
রাজধানীর লালবাগ থানা এলাকায় একটি ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মো. সোলেমান (২৫) নামে এক কলেজছাত্র মারা গেছে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাতে লালবাগ থানাধীন ৩ নম্বর জগন্নাথ শাহ লেনের তৃতীয় তলার একটি ভবন থেকে ওই শিক্ষার্থীর পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি করতেন।

গুরুতর আহত অবস্থায় রাত ১২টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওই বাসার মালিক মো. মাইনুদ্দিন বলেন, সোলেমান আমার ছেলের শৈশবের বন্ধু, একসঙ্গে পড়াশোনা করতো। সোলেমান পড়াশোনার পাশাপাশি একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি করতো। রাতে রেস্টুরেন্টে ডিউটি শেষে সে আমাদের বাসায় আসে। এরপর আমার ছেলে ও সে ছাদে গিয়ে গল্প করছিল। হঠাৎ সোলেমানের শরীর খারাপ লাগায় আমার ছেলে তাকে বাসায় চলে যেতে বলে।

বাসার মালিক আরও বলেন, এর কয়েক মিনিট পর হঠাৎ দেখি ছাদের পেছন দিকে থাকা রেলিংয়ের পাশ থেকে সোলেমান নিচে পড়ে যায়। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সোলেমান লালবাগ এলাকার নাজমি শাহাদাতের সন্তান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় রাখা হয়েছে।

