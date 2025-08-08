বৃষ্টি কবে কমতে পারে জানালো আবহাওয়া অফিস

বৃষ্টি কবে কমতে পারে জানালো আবহাওয়া অফিস
সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশজুড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। রাজধানীতেও প্রতিদিন হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি রেকর্ড করছে আবহাওয়া অফিস। বৃষ্টির এই প্রবণতা আগামীকাল শনিবার থেকে অনেকটা কমতে পারে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের দেশে বর্ষা শেষ হয় অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে এসে। এর আগ পর্যন্ত দেশে বৃষ্টি থাকবে। বিগত কয়েকদিনের তুলনায় আগামীকাল থেকে দেশে বৃষ্টি কমে যেতে পারে। ঢাকায় আজ রাত থেকেই বৃষ্টি কমতে পারে।
তবে আগামী ১২ আগস্ট থেকে বৃষ্টি আবার বাড়তে পারে। বৃষ্টি কমে গেলে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হতে পারে বলে জানান এই আবহাওয়াবিদ।
এদিকে শুক্রবার ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।
আজ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশালে। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১০৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সন্দ্বীপে।
