অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে সাভার ও মুন্সিগঞ্জে অভিযান

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
অবৈধ গ্যাস সংযোগের বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কঠোর নীতির অংশ হিসেবে ৭ আগস্ট (শুক্রবার) সাভার এবং মুন্সিগঞ্জের মেঘনাঘাট এলাকায় দুটি পৃথক মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি জরিমানা আদায় ও স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিমন সরকারের নেতৃত্বে সাভারের অভিযানে একটি ওয়াশিং কারখানাকে অবৈধ গ্যাস সংযোগের জন্য এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই অভিযানে ৫০টি আবাসিক বাড়িতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং প্রায় শূন্য দশমিক ৩ কিলোমিটার অবৈধ লাইন অপসারণ করা হয়।

এছাড়া, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সৈকত রায়হানের নেতৃত্বে পরিচালিত মেঘনাঘাটের অভিযানে তিনটি অবৈধ চুন কারখানার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়। এ অভিযানের ফলে দৈনিক প্রায় ১৬ হাজার ঘনফুট গ্যাস সাশ্রয় হয়েছে। অবৈধ কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে এরইমধ্যে থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশে পরিচালিত অভিযানে ৬৩ হাজার ৪৪৪টি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৯৩টি শিল্প, ৩২১টি বাণিজ্যিক এবং ৬২ হাজার ৮৩০টি আবাসিক সংযোগ রয়েছে। এই সময়ে ২৩৫ দশমিক ৫ কিলোমিটার পাইপলাইন অপসারণ এবং ১ লাখ ২০ হাজার ৬৬টি বার্নার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে আরও জানানো হয়েছে, অবৈধ সংযোগের বিরুদ্ধে অভিযান নিয়মিত চলবে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

