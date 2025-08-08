  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে ভেঙে পড়া সেতু পরিদর্শনে শিল্প উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০২:৩০ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকায় ভেঙে পড়া সেতু পরিদর্শনে শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী সড়কে অক্সিজেন এলাকায় শীতলঝরনা খালের ওপর ভেঙে পড়া সেতু পরিদর্শন করেছেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) পরিদর্শনকাল তিনি পথচারী ও স্থানীয় জনসাধারণের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে জেলা প্রশাসন ও সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিকে সেতুটি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন।

পরিদর্শনকালে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর ও সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলীসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।

