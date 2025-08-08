চট্টগ্রামে ভেঙে পড়া সেতু পরিদর্শনে শিল্প উপদেষ্টা

চট্টগ্রামে ভেঙে পড়া সেতু পরিদর্শনে শিল্প উপদেষ্টা
চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী সড়কে অক্সিজেন এলাকায় শীতলঝরনা খালের ওপর ভেঙে পড়া সেতু পরিদর্শন করেছেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) পরিদর্শনকাল তিনি পথচারী ও স্থানীয় জনসাধারণের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে জেলা প্রশাসন ও সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিকে সেতুটি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেন।
পরিদর্শনকালে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানম এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর ও সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলীসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে।
