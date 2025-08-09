  2. জাতীয়

লাইনচ্যুত

কমলাপুর থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন, যাত্রীদের ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৭ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
কমলাপুর থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন, যাত্রীদের ভোগান্তি
কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠার অপেক্ষায় যাত্রীরা। ছবি: জাগো নিউজ

রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও একটি বগি জয়দেবপুর রেল জংশনে লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-রাজশাহী-খুলনা রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। কমলাপুর থেকে ট্রেন ছাড়ছে দেরিতে, এতে ভোগন্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ১১টায় সরেজমিন রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

দেরিতে ছাড়া ট্রেনগুলোর যাত্রীদের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। তবে রাত ১১টার আগে কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট এক্সপ্রেস বিলম্বে স্টেশন ত্যাগ করেছে।

স্টেশনের রেলওয়ে তথ্য কেন্দ্রে থাকা স্টাফ জানায়, লালমনিরহাট এক্সপ্রেস ঢাকা ছেড়ে গেলে সেটি গাজীপুর পৌঁছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। লাইনচ্যুত ট্রেন উদ্ধার হলে সেটি আবার চলবে।

সরেজমিন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ডিজিটাল বোর্ডে দেখা যায়, সিলেটগামী উপবন এক্সপ্রেস রাত ১০টায় ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলে সেটি ৫ নম্বর প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছে।

মোহনগঞ্জগামী হাওর এক্সপ্রেস রাত ১০টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ট্রেনটি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে।

এছাড়া পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ট্রেনটি জয়দেবপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় সেটি এখনও স্টেশনে এসে পৌঁছায়নি। রাত সাড়ে ১২টায় ট্রেনটির স্টেশন ছাড়ার সম্ভাব্য সময় দেওয়া হয়েছে।

পদ্মা এক্সপ্রেসের যাত্রী রতনা বলেন, স্টেশনে এসে শুনলাম ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। সেটি নাকি উদ্ধারে কাজ চলছে। এখন উদ্ধারকাজ শেষ হয়ে এখানে আসলে আমরা উঠে রওয়ানা করবো। জানি না কখন আসবে। সাড়ে ১২টায় আসলেও ২ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেলো।

সিলেটের যাত্রী আরিফুল বলেন, আমাদের ট্রেন রাত ১০টায় ছাড়ার কথা। এখনও ছাড়েনি। দেরি হচ্ছে। কখন ছাড়বে জানি না।

এর আগে শনিবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে জয়দেবপুর রেল জংশনের উত্তর পাশে স্টেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে এই লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটে। আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন ও বগি লাইনচ্যুতি হওয়ার ফলে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে শহরের রাজবাড়ি সড়কে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

