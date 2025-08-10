  2. জাতীয়

রাউজানে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা

প্রকাশিত: ০৮:৪১ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
রাউজানে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা
সম্প্রতি রাউজানে বিএনপির দুই শীর্ষ নেতার অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়/ ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে বিএনপির দুই শীর্ষ নেতার অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী ১২৯ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) বিকেলে রাউজান থানায় গোলাম আকবর খন্দকারের অনুসারী নাছিম উদ্দিন নামে এক বিএনপি নেতা বাদী হয়ে এই মামলা করেন। রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গত ২৯ জুলাই রাউজান পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে সর্তারঘাট এলাকায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খন্দকার অনুসারীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে গোলাম আকবর খন্দকারসহ দুপক্ষের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হন।

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূইয়া জাগো নিউজকে বলেন, দুপক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় শনিবার বিকেলে নাছিম উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি ১২৯ জনের নাম উল্লেখ করে এজাহার দিলে মামলা রুজু করা হয়।

