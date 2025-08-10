উপদেষ্টাদের সততার প্রতি পূর্ণ আস্থা ফখরুলের
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সততার ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে দলের পক্ষে গণমাধ্যমে এই অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।
তিনি বলেন, ‘একটি গণমাধ্যমে একজন সাবেক সচিবকে (নাম উল্লেখ না করে) কোড করে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে, আটজন উপদেষ্টা নাকি করাপশনের সঙ্গে জড়িত।’
তিনি বলেন, ‘আমি বলতে চাই, হুইচ ইজ নট আওয়ার্স। এটার সঙ্গে আমাদের (বিএনপি) কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা প্রধান উপদেষ্টাসহ এই অন্তর্বর্তী সরকারের সব উপদেষ্টাকে অত্যন্ত সম্মান করি এবং তাদের ওপরে আস্থা রাখি। তাদের ইনটিগ্রেটির ওপরে আমরা আস্থা রাখি।’
আরও পড়ুন
- ৮ উপদেষ্টার দুর্নীতি নিয়ে বক্তব্যটি অ্যাসোসিয়েশনের নয়
- সিভিল সার্ভিসকে দলবাজির পুরোনো পথে নেওয়া যাবে না
বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমি শুনেছি একজন সাবেক সচিব… যদি তিনি এই ধরনের কথা বলে থাকেন সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটার সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই।
তিনি বলেন, আমি স্পষ্টভাষায় বলতে চাই ওই বক্তব্যের দায় সম্পূর্ণভাবে তার নিজের। দলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।
এর আগে ওই দিন রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের এক সেমিনারে এ অভিযোগ করেন অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও বৈষম্যবিরোধী কর্মচারী ঐক্য ফোরামের সভাপতি আব্দুস সাত্তার। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা। তবে তিনি উপদেষ্টাদের নাম বলেননি।
আব্দুস সাত্তার বলেছিলেন, জুলাই আন্দোলনের রক্তের ওপর দিয়ে চেয়ারে বসা অন্তত আটজন উপদেষ্টার দুর্নীতির প্রমাণ গোয়েন্দা সংস্থার কাছে রয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।
কেএইচ/এমআইএইচএস