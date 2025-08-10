  2. জাতীয়

ঢাকায় ‘ধাক্কামারা’ চক্রের দুই নারী সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
তেজগাঁও থানা- ফাইল ছবি

‘ধাক্কামারা’ চক্রের সক্রিয় দুই নারী সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও থানা পুলিশ। এদের একজন আন্তঃজেলা পকেটমার চক্রের নেতা।

রোববার (১০ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

এর আগে গত শুক্রবার রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিংমলে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন- যুথি আক্তার শ্রাবন্তী ওরফে যুথি আক্তার জ্যোতি ওরফে লিমা আক্তার (২২) এবং শাহনাজ বেগম (৪২)। এদের মধ্যে যুথি আন্তঃজেলা পকেটমার চক্রের নেতা।

তেজগাঁও থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেফতার আসামিরা বসুন্ধরা সিটি শপিংমলের ৭ম তলার লিফটের সামনে কৌশলে এক নারীকে ধাক্কা মেরে তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নগদ ৪০ হাজার টাকা চুরি করেন।

এ সময় সন্দেহ হলে তিনি তার ব্যাগ পরীক্ষা করে টাকা খোয়া যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হন। এরপর তিনি ও তার স্বামীর চিৎকারে শপিংমলের নিরাপত্তা প্রহরীরা এগিয়ে আসেন। নিরাপত্তা প্রহরীদের সহায়তায় দুই নারী আসামিকে আটক করা হয়। তবে তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাতপরিচয় আরও দুজন কৌশলে পালিয়ে যান।

ডিসি তালেবুর রহমান আরও বলেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরও দুজন নারী ভুক্তভোগী জানান যে, তাদের কাছ থেকেও যথাক্রমে এক লাখ টাকা ও সাড়ে ৪ গ্রাম ওজনের একটি সোনার টিকলি (মূল্য আনুমানিক ৬৪ হাজার ৫০০ টাকা) এবং ১০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার আসামিরা চুরির কথা স্বীকার করেছেন।

তেজগাঁও থানা পুলিশ ও নারী পুলিশের সহায়তায় আসামি যুথি আক্তারের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং সোনার টিকলি উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

