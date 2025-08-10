ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় পুলিশের জন্য কেনা হচ্ছে ৪০ হাজার বডিক্যাম

ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় পুলিশের জন্য কেনা হচ্ছে ৪০ হাজার বডিক্যাম
প্রধান উপদেষ্টার টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফায়েজ তাইয়্যেব আহমেদ বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় পুলিশকে সহায়তা করতে ৪০ হাজার বডিক্যাম কেনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এসব য ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করবে।
তিনি বলেন, আগামী অক্টোবরের মধ্যে বডিক্যাম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে পুলিশ কর্মকর্তারা এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো, বিশেষ করে এআই সুবিধা ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ পেতে পারেন।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি এসব তথ্য জানান।
বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খুদা বখশ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।
আজ রোববার (১০ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বৈঠকের বরাত দিয়ে এ সব তথ্য জানান।
বৈঠকের বরাত দিয়ে আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ জার্মানি, চীন ও থাইল্যান্ডের তিনটি কোম্পানির সঙ্গে এ ক্যামেরা সরবরাহের জন্য যোগাযোগ করেছে। নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা এই ডিভাইস বুকের সামনে ব্যবহার করবেন।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্রুত ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং হাজার হাজার পুলিশ সদস্যকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশ দেন।
তিনি বলেন, ‘যত খরচই হোক না কেন, আমাদের অবশ্যই সব ভোটকেন্দ্রে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে গড়ে তোলা।’
এমইউ/বিএ/এমএস