রাজউকের ১৬ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষার নির্দেশ
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব, প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর/বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিরীক্ষা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
আগামী তিন মাসের মধ্যে এ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
রোববার (১০ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়।
মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের অ্যালোকেশন অব ফাংশনস, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের চার্টার অব ডিউটিস এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরকে এ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ লক্ষ্যে নিরীক্ষার আগে নিরীক্ষা টিমের সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য (নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ইত্যাদি) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। নিরীক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে যথাসময়ে রাজউককে অবহিত করতে হবে।
এমইউ/ইএ/জিকেএস