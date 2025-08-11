  2. জাতীয়

এস এম সুলতানের হারিয়ে যাওয়া চিত্রকর্ম উদ্ধার করা হবে: ফারুকী

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:৪৮ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
দেশ-বিদেশে প্রদর্শনীকালে হারিয়ে যাওয়া শিল্পী এস এম সুলতানের চিত্রকর্ম উদ্ধারের পর সেগুলো নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজনের কথা বলেছেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

এ ব্যাপারে সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এস এম সুলতান কর্মজীবী মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন রঙ ও রেখায়। মাটির প্রাণশক্তি কৃষককে শক্তিশালীরূপে ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন। এদেশের চিত্রকলাকে এক ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করেছেন সুলতান।

রোববার (১০ আগস্ট) সন্ধ্যায় চারুপীঠ আর্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটারে শিল্পী এসএম সুলতানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শেখ মনির উদ্দিন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আজীম, চলচ্চিত্র নির্মাতা নুরুল আলম আতিক, শিল্পী হিরন্ময় চন্দ, আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ডা. সুরাইয়া রহমান, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

