প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় ইরাবের নিন্দা ও প্রতিবাদ
দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিক্ষাবিট রিপোর্টারদের সংগঠন এডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইরাব)। একই সঙ্গে ইংরেজি দৈনিক নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সংগঠনটি।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ইরাবের সভাপতি ফারুক হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক সোলাইমান সালমানের এক যৌথ বিবৃতিতে এ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, গণমাধ্যমের ওপর হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জনগণের জানার অধিকারকে সরাসরি ক্ষুণ্ন করে।
নেতৃবৃন্দ বলেন, গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে কখনোই আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অতীতের ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ও গণমাধ্যমে হামলা ও সাংবাদিক হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের পরও যদি গণমাধ্যমের ওপর আঘাত অব্যাহত থাকে, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও হতাশাজনক।
ইরাব নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গণমাধ্যমকর্মী ও সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানান।
এএএইচ/এমএন