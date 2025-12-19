সুদানে নিহত ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মরদেহ আসছে শনিবার
সুদানের আবেই এলাকায় সন্ত্রাসীদের ড্রোন হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিহত ছয় শান্তিরক্ষীর মরদেহ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দেশে আসবে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সন্ত্রাসী হামলায় শাহাদতবরণকারী ছয় শান্তিরক্ষীর মরদেহ শনিবার ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের কথা রয়েছে। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর যথাযথ মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
গত ১৩ ডিসেম্বর আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কাদুগলি লজিস্টিকস বেইসে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীর ড্রোন হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয় শান্তিরক্ষী শাহাদতবরণ করেন এবং মোট নয়জন আহত হন।
আইএসপিআর জানায়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ঘাঁটিতে সংঘটিত বর্বরোচিত সন্ত্রাসী ড্রোন হামলায় নিহতের পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আটজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। পরে প্রাপ্ত হালনাগাদ তথ্যে আরও একজন আহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় নয়জন। সবার দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়।
বর্তমানে আহত শান্তিরক্ষীরা কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অবস্থিত আগা খান ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে (লেভেল-৩ হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন। তাদের একজন এরই মধ্যে চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন। বর্তমানে সবাই শঙ্কামুক্ত রয়েছেন।
