উড়োজাহাজ সংকটে কুয়েত ও দুবাইগামী দুই ফ্লাইট বাতিল

উড়োজাহাজ সংকটে কুয়েত ও দুবাইগামী দুই ফ্লাইট বাতিল
বারবার যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে উড়োজাহাজ সংকট দেখা দিয়েছে। এ কারণে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-কুয়েত ও ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই রুটের দুটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
বিমান সূত্র জানিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কোনো উড়োজাহাজ মেরামতের পর উড্ডয়ন করছে; আবার কোনোটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় রয়েছে।
এ অবস্থায় মঙ্গলবার ঢাকা-কুয়েত ও দুবাই রুটের উভয় ফ্লাইটই বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার দিয়ে পরিচালনার কথা ছিল। কিন্তু উড়োজাহাজের সংকটে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটের ঢাকা-কুয়েত রুটের বিজি ৩৪৩ ফ্লাইট এবং বিকেল ৫টা ৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট দুটি বাতিল করতে হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) এ বি এম রওশন কবীর সাংবাদিকদের জানান, বাতিল হওয়া কুয়েত ও দুবাই ফ্লাইট দুটি আগামীকাল বুধবার (১৩ আগস্ট) পরিচালিত হবে। নতুন সময়সূচি যাত্রীদের জানানো হচ্ছে।
এমএমএ/এমকেআর/এএসএম