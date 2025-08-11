ডানার ফ্ল্যাপ নষ্ট
রোমে আটকা বিমানের ড্রিমলাইনার, ২৬২ যাত্রী হোটেলে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ইতালি থেকে ঢাকা আসার ফ্লাইট (বিজি ৩৫৬) যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়েছে। এ কারণে ফ্লাইটটি বাতিল করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ। এতে ইতালির রোমের বিমানবন্দরে আটকা পড়েছেন ২২৬ জন যাত্রী।
রোববার (১০ আগস্ট) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ফিউমিসিনো বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশে উড্ডয়নের কথা ছিল। বর্তমানে উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড অবস্থায় বিমানবন্দরে রয়েছে। এটির ডানার ফ্ল্যাপ নষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছে বিমান।
- আরও পড়ুন:
- উত্তরায় প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত
অনেক অভিভাবক আগুনে ঝাঁপিয়ে বাচ্চা উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন
মাইলস্টোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মানসিক সহায়তায় পদক্ষেপ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রকৌশল বিভাগ সূত্র জানায়, উড্ডয়নের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও শেষ মুহূর্তে বোয়িং-৭৮৭ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজটির ডানার ফ্ল্যাপ কাজ না করায় ফ্লাইটটি বাতিল করতে হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব না হওয়ায় উড়োজাহাজটি গ্রাউন্ডেড রাখা হয়েছে। তখন যাত্রীদের জানানো হয়, ফ্লাইটটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আপাতত ছাড়তে পারবে না। পরে প্রায় তিন ঘণ্টা অনিশ্চয়তায় থাকার পর যাত্রীদের হোটেলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
এ বিষয়ে জানতে বিমানের জনসংযোগ বিভাগের ব্যবস্থাপক আল মাসুদ খানের মুঠোফোনে একাধিকবার কল দিয়েও সংযোগ পাওয়া যায়নি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিমানের প্রকৌশল বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, রোমে গ্রাউন্ডেড বিমানটির ডানার ফ্ল্যাপ মেরামতে যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ দরকার, তা লন্ডন থেকে পাঠানো হচ্ছে। এরই মধ্যে রওয়ানা হয়েছে। যন্ত্রাংশগুলো আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা নাগাদ রোমে পৌঁছাবে। এরপর ত্রুটি সারিয়ে একই ফ্লাইটে যাত্রীদের রোম থেকে দেশে ফেরানো হবে। অর্থাৎ, বিকল্প কোনো ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হবে না। ততক্ষণ যাত্রী ও ক্রুরা হোটেলে থাকবেন।
এমএমএ/এসএনআর/জেআইএম