৭ নির্দেশনা জারি, সচিবালয়ে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ

৭ নির্দেশনা জারি, সচিবালয়ে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ
সচিবালয়ের ভেতরে নিরাপত্তা জোরদার করতে সাতটি নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সচিবালয়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাতটি নির্দেশনা দিয়ে অফিস আদেশ জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ।
নির্দেশনা অনুযায়ী সচিবালয়ের ভেতরে মিছিল, সমাবেশ ও গণজমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সচিবালয়ের ভবন ও প্রাঙ্গণে কোনো প্রকার লিফলেটও বিতরণ করা যাবে না।
- আরও পড়ুন
- ঢাকায় আসছেন ৬৪ জেলার এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সচিবালয় অভিমুখে যাত্রা
- সচিবালয়ে ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টা মামলায় কারাগারে ৪
অফিস আদেশে বলা হয়েছে, দেশের প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি ভবনের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রতিটি ভবন ও প্রাঙ্গণের সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
৭ নির্দেশনা
১. সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের মিছিল, সমাবেশ বা গণজমায়েত বাতিল করা হলো।
২. সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অননুমোদিত কোনো সভা বা সমাবেশ বা কোনো পেশাগত সংগঠন, সমিতির সভা, সম্মেলন, বৈঠক করা যাবে না।
৩. সন্ধ্যা ৬টার পর সচিবালয়ের অভ্যন্তরে জরুরি দাপ্তরিক প্রয়োজনে অবস্থান করতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।
৪. সাপ্তাহিক ছুটি কিংবা অন্য কোনো ছুটির দিনে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে দাপ্তরিক প্রয়োজনে অবস্থান করতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।
৫. সচিবালয়ের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচিবালয় প্রবেশ পাস দৃশ্যমান রাখতে হবে।
৬. সচিবালয়ের অভ্যন্তরের কোনো ভবন বা প্রাঙ্গণে কোনোরূপ লিফলেট বিতরণ, ব্যানার বা ফেস্টুন ঝুলানো বা স্থাপন করা যাবে না।
৭. সচিবালয়ে প্রবেশকালীন গাড়ি বা ব্যক্তির নিরাপত্তা তল্লাশি দায়িত্বরত নিরাপত্তা বাহিনী নিশ্চিত করবে।
আরএমএম/এমআইএইচএস/এএসএম