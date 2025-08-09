জাতীয়করণ দাবি
ঢাকায় আসছেন ৬৪ জেলার এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সচিবালয় অভিমুখে যাত্রা
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। তাদের অভিযোগ, বারবার আলোচনা, টেবিল কনফারেন্স, সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেও পূর্ববর্তী সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ৪৪ দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি করার পরও দাবি উপেক্ষিত।
জাতীয়করণ, বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধিসহ সব দাবি-দাওয়া আদায়ে এবার ঢাকায় মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকরা। এতে অংশ নিতে দেশের ৬৪ জেলার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ঢাকায় আসবেন।
ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১৩ আগস্ট এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হয়ে মহাসমাবেশ করবেন। এরপর সেখান থেকে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করবেন। প্রয়োজনে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।
‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট’র আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মঈন উদ্দীন ও সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ ঘোষণা দেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১৮ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ২০ দিনব্যাপী অবস্থান ও অনশন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের জন্য ৫ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও ২০ শতাংশ বৈশাখী ভাতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়। সেসময় সরকার জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তা বাস্তবায়ন হয়নি।
‘আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈষম্য নিরসনের বিষয়ে আলোচনা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি ও পরবর্তী বাজেটে বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধিসহ শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা কার্যকরের ঘোষণা দেন তিনি। তবে শিক্ষা উপদেষ্টার সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও ২০২৫-২৬ অর্থবছর শুরু হলেও সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, শতভাগ উৎসব ভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতার প্রজ্ঞাপন এখনও জারি করা হয়নি।’
এতে আরও বলা হয়, সার্বিক দিক বিবেচনায় অগাামী ১০ আগস্টের মধ্যে প্রতিশ্রুত ভাতাগুলোর প্রজ্ঞাপন জারি না হলে ১৩ আগস্ট থেকে ধারাবাহিক কর্মসূচি শুরু হবে। এ কর্মসূচিকে সফল করতে দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী, প্রতিষ্ঠানপ্রধান, জেলা ও উপজেলার শিক্ষক নেতারা ঢাকায় আসবেন।
