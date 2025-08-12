আনোয়ার ইব্রাহিম
মালয়েশিয়ার উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশি শ্রমিকরা
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছেন, মালয়েশিয়ার উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশি শ্রমিকরা।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পুত্রজায়ায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় আনোয়ার ইব্রাহিম ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বলেন, আপনাদের শ্রমিকরা শুধু আমাদের অর্থনীতির গতি বাড়িয়েই তুলেনি বরং মালয়েশিয়ার উন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং তাদের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে মালয়েশিয়া থেকে দেশে একাধিকবার যাওয়া ও আসার (মাল্টিপল এন্ট্রি) ভিসা সুবিধা চালু করা হয়েছে। এ সুবিধা চলতি মাস (৮ আগস্ট) থেকে কার্যকর হয়েছে। বৈধ অস্থায়ী কর্মসংস্থান ভিজিট পাস (পিএলকেএস) ও সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা (এসইভি) থাকা বাংলাদেশি শ্রমিকদের আর আলাদা করে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসার আবেদন করতে হবে না।
প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য উন্মুক্ত দরজা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এখানে আমাদের মানুষদের বন্ধু ও পরিবারের সদস্যের মতো গ্রহণ করা হয়। আমরা চাই এ সুযোগ আরও বাড়ুক, যাতে তরুণরা শুধু কাজ নয়, শিখেও দেশে ফিরে নিজেদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করতে পারে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে মালয়েশিয়ায় প্রায় ৮ লাখ ৯৯ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছে, যা দেশটির বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
