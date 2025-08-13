ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার

ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার
পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার আগামী ২৩ আগস্ট ঢাকায় আসছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) পাকিস্তানের দৈনিক ডনে প্রকাশিত সংবাদে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।
ডনের প্রতিনিধি ইসহাক দারকে গত এপ্রিলে বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আপনি কি তাহলে আগামী ২৩ আগস্ট বাংলাদেশ সফর করছেন? জবাবে ইসহাক দার বলেন, ‘হ্যাঁ’।
জানা গেছে, সফরকালে তিনি ২৪ আগস্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের উপায় নিয়েও আলোচনা হতে পারে।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর মূলত চলতি বছরের এপ্রিল মাসে হওয়ার কথা ছিল। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তানের উত্তেজনার কারণে পরে তা স্থগিত হয়ে যায়।
গত বছরের জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর এবং ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।
