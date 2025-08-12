হান্নান মাসউদ
পূর্বপুরুষরা পাকিস্তান থেকে মুক্তি দিয়েছে, আমরা দিল্লি থেকে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান থেকে মুক্তি দিয়েছে। আমরা যুবকরা দিল্লি থেকে মুক্তি দিয়েছি।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) এনসিপির যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির আয়োজনে ‘জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫’-এ যোগ দিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ঘটিয়েছে আমাদের যুবকরা। সবাই এক কথায় রাজপথে এসেছিল, উদ্দেশ্য একটাই এই দেশকে দিল্লির দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া।
তিনি বলেন, যুবকরা বারবার রক্ত দেয়, কিন্তু দেশ গঠনে প্রবীণরা বারবার যুবকদের প্রতারিত করে৷ যারা আমাদের বাচ্চা ছেলে মনে করে, তারা বলে বাচ্চাদের কাছে বাংলাদেশ নিরাপদ না। বাচ্চারা বুক পেতে শহীদ হয়ে আপনার জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে।
এনসিপির এ নেতা আরও বলেন, যুবক-প্রবীণদের সহযোগিতায় আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা প্রস্তুত।
