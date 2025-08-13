শিক্ষকদের মহাসমাবেশ
বন্ধ হয়ে গেছে হাইকোর্ট মোড়-পল্টন সড়ক, জনভোগান্তি
দেশের সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মহাসমাবেশ শুরু হয়েছে। হাইকোর্ট মোড় থেকে পুরানা পল্টন মোড় পর্যন্ত এই সমাবেশ বিস্তৃত হওয়ায় রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন এই পথে চলাচলকারী জনসাধারণ।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সরেজমিনে দেখা যায়, শিক্ষকদের মহাসমাবেশের মূল মঞ্চ প্রেস ক্লাবের সামনে হলেও এটির বিস্তৃতি হাইকোর্ট মোড় থেকে পল্টন মোড় পর্যন্ত ছড়িয়েছে।
ফলে এই রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এই রাস্তা বন্ধ হওয়ার ফলে প্রেস ক্লাব হয়ে চলাচল করা যানবাহনগুলো সচিবালয়ের সামনের রাস্তা ব্যবহার করে চলাচল করছে। ফলে দীর্ঘ ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের।
গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে রওনা দেওয়া জাহিদুল ইসলাম বলেন, আমি পল্টন যাবো। সায়েন্সল্যাব থেকে এসেছি। এই রাস্তা বন্ধ হওয়ায় আমাকে হাইকোর্ট মোড়েই নেমে যেতে হয়েছে। বাকি জায়গাটুকু হেঁটে যাচ্ছি। আরও অনেকেই ভোগান্তিতে পড়েছেন।
শিক্ষকদের মহাসমাবেশ ঘিরে প্রেস ক্লাব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বেশ সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে। এদিকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রেস ক্লাব এলাকা না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।
এমএইচএ/ইএ/এমএস